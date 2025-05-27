Медведев объяснил отказ пожать руку судье после вылета с «Ролан Гаррос»

Российский теннисист и одиннадцатая ракета мира Даниил Медведев не пожал руку судье после поражения на турнире «Ролан Гаррос» во Франции. На пресс-конференции после матча он заявил, что попросту забыл это сделать.

Медведев проиграл в первом круге французского турнира со счетом 5:7, 3:6, 6:4, 6:1, 5:7. Он уступил представителю Великобритании Кэмерону Норри.

«Я просто забыл об этом. Минут через пять после матча подумал об этом: я что, забыл пожать руку? Подумал, что может и нет. Как увижу его, скажу лично, что у меня с ним никаких проблем, я вообще очень уважаю Рене [Лихтенштейна]», — сказал теннисист.

Комментируя прошедший матч, Медведев отметил, что очень разочарован его результатами. Он сравнил свои чувства с теми, которые испытывал после проигрыша Лернеру Тьену на Australian Open в прошлом году в решающих сетах.

Ранее сообщалось, что российскую теннисистку Мирру Андрееву довели до слез несправедливостью на турнире в Риме.