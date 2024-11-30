Меган Маркл не позволили поужинать с Гарри на свадьбе Пиппы Миддлтон

Однако сестра будущей британской королевы выставила для пары ряд ограничений, сообщает DailyMail.

На момент свадьбы Пиппы Миддлтон Меган Маркл и принц Гарри состояли в отношениях чуть меньше года. Они оба присутствовали на свадебной церемонии.

Например, Маркл не допустили к церемонии в церкви Святого Марка в Энглфилде.

Но на этом ограничения не закончились.

Далее гостей ждал праздничный ужин. Он проходил в стильном стеклянном шатре на территории размером в 18 акров. Поужинать вместе Меган и Гарри тоже не удалось.

Дело в том, что невеста придумала строгий план рассадки гостей, согласно которому все пары были разделены. Из-за этого принц Гарри находился за одним столом с известным телеведущим ITV News at Ten Томом Брэдби, а Меган ужинала с Миркой Федерер, женой теннисиста Роджера Федерера.

Такой формат рассадки был сделан для того, избавить праздник Пиппы от возможной конкуренции во внимании.

Но все же после ужина Гарри и Меган встретились на танцполе, отмечают авторы биографии Сассексов, Омид Скоби и Кэролайн Дюран.

Ранее сообщалось о том, что принц Гарри и его жена Меган больше не общаются с семьей.