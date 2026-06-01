«Локомотив» расторг контракты с десятью игроками чемпионского состава

Обладатель Кубка Гагарина двух последних сезонов «Локомотив» расторг контракты с десятью хоккеистами. Об этом сообщила пресс-служба ярославского клуба.

Контракты были расторгнуты с вратарем Даниилом Исаевым, защитниками Александром Елесиным, Рушаном Рафиковым, Алексеем Береглазовым и Андреем Сергеевым, нападающими Максимом Шалуновым, Георгием Ивановым, Денисом Алексеевым, Александром Полуниным и Артуром Каюмовым.

Впрочем, это не значит, что все эти игроки покинут команду. В представленном списке есть лидеры «Локомотива» Исаев, Рафиков, Шалунов. По данным «СЭ», ярославцы подпишут с игроками новые соглашения, но с понижением зарплаты. При этом потолок зарплат в КХЛ на «Локомотив» особенно не давит, у клуба есть пространство для подписания новых игроков.

Напомним, «Локомотив» стал обладателем Кубка Гагарина второй год подряд, обыграв в финале «Ак Барс». Ярославцам предстоит выбрать нового главного тренера, поскольку канадец Боб Хартли объявил о завершении карьеры.