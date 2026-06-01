Сапфир из церкви: 28-летняя женщина соблазнила 15-летнего прихожанина на горнолыжном курорте

Благочестивое знакомство в церкви обернулось уголовным делом. В Финиксе 28-летняя Сапфир Розита Ховард предстала перед судом за соблазнение 15-летнего мальчика. По версии обвинения, женщина втиралась в доверие к семье подростка, а затем совратила его в поездке на горнолыжный курорт, организованной церковью. Об этом сообщает Lenta.ru.

Арестованная двадцать первого мая, Ховард познакомилась с семьей юноши в декабре на церковном мероприятии. Женщина быстро стала частым гостем в их доме. Как утверждает следствие, у нее и потерпевшего было несколько контактов — прямо в доме мальчика, а также во время выезда на горнолыжный курорт, куда оба отправились от церкви.

В суде обвинение заявило, что женщина «охотилась» на ребенка и «обрабатывала» его несколько месяцев. Ей инкриминируют насилие и развратные действия с несовершеннолетним. Судья установил залог в $100 тысяч (около 8,7 млн рублей). Сама Ховард отвергает все обвинения.

Ранее прыжок на рок-фестивале убил другую 28-летнюю девушку.