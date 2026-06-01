Стали известные трансферные цели ПСЖ перед новым сезоном

По данным издания, парижский клуб мечтает заполучить нападающего мадридского «Атлетико» аргентинца Хулиана Альвареса. За него ПСЖ готов отдать €120 млн плюс еще двух игроков. Проблема в том, что «матрасники» не собираются продавать форварда и уже отказали «Барселоне».

Если не выгорит сделка с Альваресом, ПСЖ может переключиться 19-летнего француза из английского «Борнмута» Эли Крупи. Талантливый форвард забил 13 мячей в АПЛ, Transfermarkt оценивает его в €40 млн, но «Борнмут» явно запросит больше.

Кроме того, ПСЖ хочет усилить края атаки и присматривается к Яну Диоманду из «Лейпцига» и Магнесу Аклиушу из «Монако».

Также французский клуб может внести именения во вратарскую бригаду. Главный кандидат на усиление — Диогу Кошта из «Порту». В этом случае ПСЖ покинет Люка Шевалье, а Матвею Сафонову придется вновь включаться в борьбу за место первого номера.

Ранее L'Equipe отметила вклад Сафонова в победу ПСЖ в Лиге чемпионов.