Трусы поверх брюк: откровенный тренд нулевых вернулся

Девяностые и нулевые снова стучатся в гардероб. Сначала вернулись низкая талия и джинсы-клеш, а теперь — самое откровенное: стринги, торчащие из-под одежды. На Неделе купальников в Майами дизайнеры показали, что этот вызывающий тренд снова в моде. Модели демонстративно тянут лямки вверх, чтобы никто не сомневался. Об этом сообщает Daily Mail.

Cтринги, выглядывающие из-под мини-юбок и пляжных брюк, будут главным трендом жаркого сезона. Дизайнеры брендов активно продвигают плавки с высокой посадкой. Одна из манекенщиц во время дефиле специально взялась за лямки и приподняла трусы вверх, чтобы привлечь внимание к этой детали.

В нулевых этот прием использовали Бритни Спирс, Пэрис Хилтон и Кристина Агилера. Тогда торчащие стринги были символом дерзости и молодости. Потом мода ушла в сторону минимализма и строгих линий. И вот — возвращение. Причем, судя по показам, современные дизайнеры делают ставку на еще более провокационные модели: яркие цвета, неоновые лямки и максимально высокую посадку.

