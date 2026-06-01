Прыжок на рок-фестивале убил 28-летнюю девушку: она не придала значения удару по голове

28-летняя Даниэль Ускивич из Сент-Чарльза отправилась на рок-фестиваль послушать любимую группу. На концерте один из зрителей прыгнул в толпу и случайно ударил ее ногой по голове. Девушка не придала этому значения. Но через три дня ее госпитализировали с дикой головной болью. Врачи обнаружили кровоизлияние в мозг и два инсульта. Спасти не смогли. Об этом сообщает Lenta.ru.

Шестнадцатого мая Даниэль Ускивич вместе с тысячами фанатов пришла на фестиваль в Мэриленд-Хайтс, чтобы услышать любимую группу. В какой-то момент один из зрителей решил нырнуть в толпу (сцена-дайвинг), но вместо того чтобы приземлиться на руки, он угодил ногой прямо по голове девушки. Ускивич лишь поморщилась и продолжила веселиться. Но организм получил смертельную травму.

Через три дня у нее разболелась голова так, что пришлось вызывать скорую. В больнице врачи диагностировали кровоизлияние в мозг, вызванное тем самым ударом. Также выяснилось, что девушка перенесла два инсульта. Нейрохирурги провели операцию, удалили сгустки крови и тромбы. Двадцать второго мая пациентку ввели в медикаментозную кому — она так и не вышла из нее, скончавшись 26 мая.

