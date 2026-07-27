Меньше 90 кг против 8000 тонн: россиянин в одиночку сдвинул стадион «Газпром Арена» и попал в историю
Федерация силового экстрима: Денис Вовк сдвинул выкатное поле «Газпром Арены»
Фото: [Фото: ФК «Зенит»]
Российский атлет Денис Вовк установил мировой рекорд, в одиночку сдвинув выкатное поле стадиона «Газпром Арена» общим весом 8000 тонн. Об этом сообщила пресс-служба Федерации силового экстрима России, передает портал REGIONS.
Спортсмен, чей собственный вес не достигает 90 килограммов, за 81 секунду пробуксировал поле по лестнице на расстояние 4 метра 5 сантиметров, заменив собой шесть из 32 буксировочных модулей. Суммарная нагрузка на эти механизмы составляла 1,5 тысячи тонн. Результат зафиксировал представитель Международного союза стронгмена-силового экстрима. Заместитель президента ФСЭР Сергей Агаджанян подтвердил уникальность достижения и отметил, что подобных прецедентов в мировой практике до сих пор не фиксировалось.