Меньше 90 кг против 8000 тонн: россиянин в одиночку сдвинул стадион «Газпром Арена» и попал в историю

Спортсмен, чей собственный вес не достигает 90 килограммов, за 81 секунду пробуксировал поле по лестнице на расстояние 4 метра 5 сантиметров, заменив собой шесть из 32 буксировочных модулей. Суммарная нагрузка на эти механизмы составляла 1,5 тысячи тонн. Результат зафиксировал представитель Международного союза стронгмена-силового экстрима. Заместитель президента ФСЭР Сергей Агаджанян подтвердил уникальность достижения и отметил, что подобных прецедентов в мировой практике до сих пор не фиксировалось.