Роковые СМС и жидкий азот: как внучка-убийца семьи Траховых выдала себя следствию

Череда судебных заседаний по делу об убийстве Виктора и Натальи Тарховых постепенно выстраивает единую картину жестокой драмы. Показания десятков свидетелей — от соседей до грузчиков — позволили следствию восстановить хронологию преступления и последующих действий Екатерины Тарховой. Ключевыми уликами стали несезонные покупки, удаленная переписка и попытка внучки выдать себя за живого дедушку. Подробности узнала редакция samara.aif.ru .

Чужие СМС и восстановленные файлы

Одной из первых фатальных ошибок Екатерины стала попытка убедить окружение в том, что Виктор Тархов жив. После исчезновения экс-мэра внучка начала пользоваться его телефоном.

Коллега Тархова Александр Григоров рассказал в суде, что 3 января 2025 года не смог дозвониться до именинника. Позже с номера Виктора Александровича пришел ответ: «Благодарю, приеду, позвоню». Свидетеля насторожила подпись «ТВА» — обычно Тархов подписывался как «ВАТ». Следствие уверено, что к тому моменту экс-мэр уже был мертв.

Другой свидетель, Андрей Степанов, также подтвердил, что его смутил нехарактерный для Тархова стиль общения — тот всегда перезванивал, а не отвечал эсэмэсками.

Но не только телефон деда подвел фигурантку. Собственный смартфон Екатерины, доступ к которому следователи получили после ареста, содержал подозрительно мало информации — подозреваемая постаралась стереть все улики. Однако криминалисты восстановили удаленные данные. Руководитель отдела криминалистики СУ СК России по Самарской области Андрей Зинзинов в эксклюзивном интервью samara.aif.ru сообщил, что удалось вернуть не только переписку, но и фотографии с данными о транзакциях.

Несезонный шопинг

По отдельности покупка жидкого азота, сабельной пилы и пластиковых бочек не выглядела криминально. Но в хронологии следствия эти приобретения стали ключевыми.

В начале января Екатерина закупила сотни литров жидкого азота, объяснив продавцу необходимость в крио-шоу на улице Ленинградской. Свидетель Антон Крупнов отметил, что за всю практику это был первый случай, когда частное лицо приобретает такие объемы — обычно это делают предприятия.

Почти одновременно Тархова искала пластиковые бочки. Один продавец не успел поставить товар, и девушка нашла предложение быстрее у другого предпринимателя. Оба свидетеля удивились спросу зимой — в это время года бочки практически никто не покупает.

Криминалист Михаил Игнатов обратил внимание на покупку сабельной электропилы, которой обычно опиливают деревья весной. «Зачем она ей, если у Екатерины нет ни сада, ни дачи?» — задался вопросом эксперт. По версии обвинения, именно этим инструментом Тархова и ее сообщник Дмитрий Метревели расчленяли тела. Дополнительные подтверждения этому нашли в восстановленных файлах — на смартфоне сохранились консультации с близкими о выборе оборудования для сокрытия следов.

Ремонт, который не случился

В квартире на Вилоновской сразу после исчезновения хозяев закипела подготовка к глобальному ремонту. Мастер Артак Адамян рассказал суду, что Екатерина планировала уничтожить отделку до основания: снять штукатурку, полы, потолки и выбросить практически всю мебель, включая дорогостоящий холодильник. Однако ремонт так и не начался — ценник в ₽250 тыс. не устроил заказчицу.

Специалист по уборке Ольга Ахмедянова пояснила, что еще до Нового года Тархова подробно расспрашивала о том, насколько тщательно можно очистить холодильник. Позже в квартире появились грузчики, которые вывозили практически всю мебель, хотя та была в отличном состоянии. Рабочие отметили, что им разрешали входить только в две комнаты, а по всему подъезду стоял сильный запах ладана. По версии следствия, таким образом обвиняемая пыталась избавиться от улик, но капитальный ремонт сорвался, а рабочие подробно изложили все в суде.

Спешка с наследством и легенды

Сразу после исчезновения родственников Екатерина начала активно распоряжаться имуществом. Следствие установило, что она организовала продажу автомобиля Toyota RAV4, принадлежавшего Наталье Тарховой, по поддельным документам. Сообщница Таисия Киселева во время сделки выдавала себя по телефону за живую Наталью, продиктовав покупателю паспортные данные погибшей.

Кроме того, Тархова выставляла на продажу иконы и украшения, а также приходила в компанию деда требовать его зарплату под предлогом личных нужд.

Чем больше людей оказывалось рядом, тем больше версий приходилось придумывать. Продавцу азота — о крио-шоу, няне — о поездке в Москву с бабушкой и дедушкой, владелице турбазы — о романтическом вечере, клининговой компании — об уборке, мастеру — о демонтаже. Каждое из этих объяснений по отдельности могло показаться случайностью, но десятки показаний, восстановленные файлы и экспертизы сложились для следствия в единую картину. Окончательную оценку этим доказательствам и ответ на вопрос о виновности Екатерины Тарховой предстоит дать суду.