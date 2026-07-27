Телеведущая Оксана Федорова, обладательница титула «Мисс Вселенная — 2002», редко балует поклонников семейными фотографиями, но в день рождения дочери сделала, пишет «Газета.Ru». Модель опубликовала трогательные снимки своей 13-летней дочери. В подписи к посту артистка написала: «С твоим днем, наша любимая дочь».

Девочка с раннего детства увлечена балетом. Она сама попросила родителей отвести ее в танцевальную школу, когда ей было всего три года. С тех пор балет стал важной частью ее жизни. Федорова старается не пропускать отчетные концерты дочери и внимательно следит за ее успехами.

В своем посте телеведущая также затронула тему конкурсов красоты. Она заявила, что готова поддержать ребенка, если он захочет принять участие в подобных мероприятиях. По мнению Оксаны, в последнее время в информационном пространстве намеренно раздувают негатив вокруг конкурсов красоты, и она не видит в них ничего плохого.

Напомним, что Оксана замужем за офицером ФСБ Андреем Бородиным с 2011 года. У пары двое детей: дочь и 14-летний сын. До этого у телеведущей был брак с немецким предпринимателем Филиппом Тофтом и разорванная помолвка с певцом Николаем Басковым.

Ранее исполнительница песни «Когда я стану кошкой» Мария Ржевская показала фото с 20-летней дочерью.