Сын Сенчуковой и Рыбина женился во второй раз

В семье певицы Натальи Сенчуковой и певца Виктора Рыбина произошло радостное событие — их 27-летний сын Василий женился во второй раз, сообщает The Voice. Избранницей молодого человека стала Валерия Новикова, которая моложе его на пять лет.

Торжество прошло в кругу самых близких людей, но атмосфера получилась невероятно трогательной и запоминающейся.

Церемония регистрации брака состоялась под открытым небом. В самый разгар события накрапывал дождь, однако это нисколько не испортило настроения ни молодым, ни их гостям.

Василий выглядел элегантно в классическом темном костюме с белой рубашкой и бабочкой. Невеста была в изящном белом платье-бюстье с вышивкой и бусинами на корсете, длинная фата с кружевом дополняла ее образ. В руках Валерия держала свадебный букет из темно-бордовых калл. Влюбленные произнесли клятвы в любви и верности, и в этот момент оба едва сдерживали слезы — этот трогательный момент попал на видео.

Фото: [ соцсети ]

После церемонии гости и молодожены переместились в шатер, где началось веселье. Для торжества выбрали модный прямоугольный торт, украшенный кремом, свежей малиной и свечами.

Новобрачные станцевали свой первый танец уже в статусе мужа и жены под знаменитую композицию Элвиса Пресли Can’t Help Falling in Love. Сюрпризом для всех стало выступление отца жениха — Виктор Рыбин исполнил свои хиты, а Наталья Сенчукова с улыбкой аплодировала мужу, сыну и невестке.

Для Василия это уже второй брак. В 2022 году он женился на Дарье Алябьевой, с которой встречался с 14 лет. Но их союз продержался всего девять месяцев. Тогда родители Василия болезненно восприняли развод.

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