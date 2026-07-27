Проблемы не только с памятью: шесть физических признаков деменции, которые легко проигнорировать

Деменцию часто связывают с провалами в памяти, но у нее бывают и физические признаки, пишет HuffPost. Гериатр Стефани Нотель из Университета Джона Хопкинса объясняет: тревожным моментом становится не обычная забывчивость, а ситуация, когда когнитивные нарушения мешают человеку жить как раньше — водить машину, ориентироваться на знакомом маршруте или справляться с привычными делами.

Один из возможных ранних симптомов — ухудшение ходьбы и равновесия. Чтобы двигаться уверенно, мозгу нужно быстро обрабатывать сигналы от глаз, ног и окружающей среды, поэтому частые падения и нестабильность не стоит автоматически списывать на возраст.

При деменции с тельцами Леви и болезни Паркинсона могут появляться сутулость, шаркающая походка и замедление движений. Еще один важный сигнал — необъяснимые изменения вкуса и обоняния: например, человек не замечает запаха горелой еды.

На более поздних стадиях возможны трудности с глотанием. Еда или жидкость могут попадать в дыхательные пути, повышая риск аспирационной пневмонии. Также встречаются недержание, новые проблемы с кишечником и изменения сна — крики, разговоры, резкие движения во сне.

Врачи подчеркивают: эти признаки не всегда означают деменцию, но при резких или устойчивых изменениях лучше обратиться к специалисту. Ранняя диагностика помогает выбрать лечение, подготовиться и сохранить больше контроля над будущим.