Пиар-роман с Лепсом остался в прошлом: Киба вышла в свет с племянником Алиева

Аврора Киба, бывшая возлюбленная народного артиста РФ Григория Лепса, редко появляется на светских мероприятиях в последнее время. Но на днях она все же вышла в свет, и ее спутник вызвал немало любопытства, пишет Woman.ru.

Избранником Авроры оказался Рустам Гаджиев — племянник президента Азербайджана Ильхама Алиева. О их романе стало известно еще зимой, вскоре после расставания Кибы с Лепсом. С тех пор пара активно путешествует: они успели побывать в Рио-де-Жанейро, Шанхае, Венеции, на Ибице, а в последние выходные июля оказались в Баку.

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С 23 по 26 июля в азербайджанской столице проходил Dream Fest Эмина Агаларова. Аврора и Рустам присоединились к гостям на четвертый день мероприятия. На ковровую дорожку они не вышли, сразу проследовали в зрительный зал.

Инсайдеры отмечают, что этот роман стал для Кибы самым серьезным. Многие считают, что ее связь с Лепсом была скорее пиар-проектом, а не настоящей любовью. Теперь же Аврора, судя по всему, нашла того, ради кого готова оставить шумную светскую жизнь и посвятить себя отношениям.

Ранее сообщалось, что суд вынес решение по иску Виктории Бони к Авроре Кибе.