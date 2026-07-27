Президент Владимир Путин в Кремле на встрече с думцами восьмого созыва удивил политический бомонд: главный ответ коллективному Западу лежит не в плоскости военных технологий — а в ментальной сцепке граждан, которая, по словам главы государства, только крепнет под градом санкций. Об этом сообщает ТАСС.

Обращаясь к народным избранникам, завершающим работу в нынешнем составе, Путин подчеркнул историческую закономерность. Всякий раз, когда на Россию обрушивалось внешнее давление — будь то наполеоновское нашествие, гитлеровский блицкриг или экономическая блокада — страна демонстрировала феномен внутреннего единства. И нынешняя ситуация, по его оценке, не стала исключением. Президент отметил, что попытки раскачать ситуацию извне наталкиваются на консолидированную позицию общества, где этническое и конфессиональное многообразие становится не слабостью, а преимуществом.



Ранее Путин на встрече с депутатами объявил о сплочении народа вокруг бойцов СВО и пообещал победу ради правды и Отечества.