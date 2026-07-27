Губернатор Подмосковья навестил детей участников СВО, отдыхающих в лагере «Левково»

Губернатор Московской области Андрей Воробьев навестил детей участников специальной военной операции, которые проводят летние каникулы в оздоровительном лагере «Левково», за лето там пройдут шесть тематических смен, сейчас завершается четвертая. Губернатор проверил, как организован досуг в лагере, а также пообщался с вожатыми, родителями и самими ребятами.

«У нас большая инфраструктура для детского отдыха — это и „Литвиново“, и „Левково“, и другие места. Наша задача — чтобы все это работало на полную мощность. Здесь, в „Левково“ собрались ребята из самых разных городов нашего Подмосковья. Смена длится 14 дней, и мы видим, что детям совсем не хочется разъезжаться, потому что им тут очень нравится. Ребята всегда активны, занимаются творчеством, очень дружны между собой. За эти две недели они становятся близкими друзьями, находят общий язык. Рад, что и мамы, с которыми мы сейчас разговаривали, тоже довольны. Огромное спасибо хочу сказать нашим вожатым. У нас подобралась большая команда молодых ребят и девушек, которые посвящают себя воспитанию и занятиям с детьми, делают свою работу с душой. Мы стараемся дать заботу и внимание, которое так необходимо семьям наших участников СВО», — сказал губернатор.

По его словам, это детский отдых, выплаты, социальные льготы, бесплатные кружки и питание в школах. Лагерь «Левково» является одним из самых популярных мест отдыха детей, в советские годы там был пионерский лагерь имени А. П. Гайдара. Исполняющий обязанности директора оздоровительного комплекса «Левково» Дмитрий Еремейцев подчеркнул, что теперь там отдыхают дети из разных уголков Московской области. Помимо традиционных кружков и секций, их ждет знакомство с важными профессиями. Например, совместно с МЧС их учат их оказывать первую помощь и проходить курс юного спасателя, с коллегами из МВД — проводят занятия для будущих кинологов.

Ребятам доступны бассейн, спортивный и танцевальный залы, клуб с просторным актовым залом, площадки для футбола, баскетбола, большого тенниса. Для них организуют спортивные и развлекательные мероприятия, конкурсы, викторины, тематические вечера, кинопоказы, концерты, встречи со знаменитостями, посиделки у костра.

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«Я из Ногинска, мой папа ушел на СВО в 2023 году. В такой лагерь я приехал впервые, здесь безумно здорово! Потрясающая природа, чистый воздух. Каждый день у нас очень насыщенный: мы ходим на творческие кружки, выступаем на сцене. Но больше всего мне нравятся спортивные мастер-классы. Недавно вот играли в баскетбол, а сегодня нас ждет футбол», — сказал 14-летний Семен.

Отдыхающим предлагаются пять современных двухэтажных зданий, для всех организовано пятиразовое сбалансированное питание, есть круглосуточный медицинский пункт. Территория охраняется. В этом году география мест отдыха детей участников СВО в Подмосковье расширилась. Если раньше работал только лагерь «Литвиново», теперь к нему присоединились еще три площадки. Кроме «Левково», это ДОЛ им. 28 Героев Панфиловцев и новый лагерь «Караллово».

Всего этим летом смогут отдохнуть 488 тыс. детей из Подмосковья в возрасте от 7 до 15 лет. На территории региона работают 130 загородных лагерей. Для тех, кто предпочитает проводить каникулы рядом с домом, организованы пришкольные лагеря дневного пребывания.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил открытую тренировку по хоккею в Лобне.