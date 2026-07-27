Полярное чудо: жители российского города заметили необычное явление в небе

В ночь на 27 июля на границе Ямала и Югры очевидцы запечатлели редкое атмосферное явление — серебристые облака. Они формируются на высоте около 80–90 километров, практически на границе с космосом, где температура опускается до минус 120 градусов. Это явление также известно как полярные мезосферные облака, и увидеть его можно только в определенное время года и суток, пишет интернет-издание «Ямал-Медиа» .

Где и когда появляются

В пресс-службе администрации Ноябрьска пояснили, что серебристые облака — это не просто красивое зрелище, а серьезный атмосферный феномен. Они возникают в мезосфере — слое атмосферы, который находится прямо под космическим пространством.

В Роскосмосе уточнили, что в Северном полушарии сезон наблюдений длится с июня по июль. Географические координаты тоже имеют значение: увидеть чудо могут жители широт от 45 до 70 градусов. В Южном полушарии облака появляются в декабре–январе, но диапазон широт там немного уже — от 45 до 60 градусов.

Из чего состоят

Ученые предполагают, что серебристые облака образуются из микроскопических частиц влаги и пыли. Не исключено, что часть этой пыли имеет метеоритное происхождение. Именно в ночное время, когда солнце скрывается за горизонтом, но продолжает подсвечивать высокие слои атмосферы, облака начинают светиться характерным серебристым отливом.

Заметить явление можно только в определенных условиях: нужны чистое небо, сумерки и отсутствие яркой городской засветки. Жителям Ямала и Югры в этом смысле повезло — наблюдения удались.