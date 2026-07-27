Синоптик Ильин назвал дату самых мощных ливней в Москве и Подмосковье

Жителям Москвы и Подмосковья стоит подготовиться к нескольким дождливым дням подряд. Уже во вторник в регион придут грозы, а пик непогоды, по прогнозам, придется на середину недели. При этом уже к выходным погода вновь станет летней и сухой. Об этом интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказал синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

По его словам, первая волна осадков накроет столичный регион уже во вторник, 28 июля.

«Днем ожидается облачная с прояснениями погода, кратковременный дождь, по области местами сильный, гроза. Температура в Москве составит +26–28 градусов, по области — от +23 до +28 градусов. При грозе возможны порывы ветра до 15 метров в секунду», — сообщил специалист.

Самыми дождливыми днями недели станут среда и четверг. В среду, 29 июля, в Москве прогнозируются небольшие и умеренные осадки, а на западе Подмосковья местами выпадет до 20 миллиметров дождя. Дневная температура заметно понизится — до +18–20 градусов в столице и +17–22 градусов по области.

«В четверг сохранится облачная погода с дождями, местами сильными — по области также возможно до 20 миллиметров осадков. Воздух прогреется до +20–22 градусов в Москве и до +23 градусов по области», — отметил Ильин.

К концу рабочей недели интенсивность осадков уменьшится. В пятницу возможны лишь кратковременные дожди, а температура вновь начнет повышаться до +21–26 градусов. Настоящее улучшение погоды ожидается в первый день августа.

«В субботу прогнозируется переменная облачность без осадков. Ночью будет +10–15 градусов, днем воздух прогреется до +22–27 градусов», — рассказал синоптик.

Таким образом, после нескольких дождливых дней жителей столичного региона вновь ждет комфортная летняя погода, которая позволит провести первые августовские выходные на природе.

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