Сергей Забатурин в рамках рабочей поездки в Талдом провел личный прием жителей

Прокурор Подмосковья провел личный прием граждан в Талдоме

Официально

Фото: [Прокуратура МО]

Прокурор Московской области Сергей Забатурин в рамках рабочей поездки в Талдом провел личный прием жителей. В мероприятии также принял участие городской прокурор Александр Фленов.

Граждан волновали вопросы нарушения уголовно-процессуального законодательства, сбои в работе коммунальных объектов, получения медпомощи.

Забатурин подробно ответил на все вопросы, а по 10 обращениям дал поручения городскому прокурору. Ход их рассмотрения находится на личном контроле прокурора региона.

Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил сотрудников ГИБДД с профессиональным праздником.

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