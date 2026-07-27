Сергей Забатурин в рамках рабочей поездки в Талдом провел личный прием жителей
Прокурор Подмосковья провел личный прием граждан в Талдоме
Фото: [Прокуратура МО]
Прокурор Московской области Сергей Забатурин в рамках рабочей поездки в Талдом провел личный прием жителей. В мероприятии также принял участие городской прокурор Александр Фленов.
Граждан волновали вопросы нарушения уголовно-процессуального законодательства, сбои в работе коммунальных объектов, получения медпомощи.
Забатурин подробно ответил на все вопросы, а по 10 обращениям дал поручения городскому прокурору. Ход их рассмотрения находится на личном контроле прокурора региона.
Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил сотрудников ГИБДД с профессиональным праздником.