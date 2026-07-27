Путин на встрече с депутатами объявил о сплочении народа вокруг бойцов СВО и пообещал победу ради правды и Отечества

В Кремле прошла встреча президента Владимира Путина с депутатами завершающего работу VIII созыва Госдумы. Глава государства обозначил три ключевых тезиса: Россия продолжает отстаивать правду и справедливость, народ и армия едины в борьбе за Отчизну, а все поставленные цели СВО будут обязательно достигнуты. Об этом сообщает ТАСС.

Обращаясь к народным избранникам, Путин подчеркнул, что сегодня наша страна решает задачи исторической важности — защищает свой суверенитет, безопасность и независимость. Он поблагодарил парламентариев за эффективную законотворческую работу, которая напрямую укрепляет обороноспособность и национальные интересы. Особую роль президент отвел депутатам в формировании законодательной базы, позволяющей армии и флоту выполнять свои задачи с максимальной эффективностью. По его словам, власть и народ действуют как единый организм, и именно эта консолидация является залогом успеха.

Ранее Путин пообещал победу: на встрече с депутатами президент заявил, что Россия добьется целей СВО и укрепит суверенитет.