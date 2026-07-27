Случайная находка в поле превратилась в орудие убийства: дагестанец расстрелял приятеля из пистолета

Житель Дагестана, почти год таскавший с собой боевой пистолет, случайно найденный на окраине села, в ходе уличной ссоры в Дербенте выстрелил знакомому в голову, а затем вывез тело в глухомань и закопал — теперь следователи передают его дело в суд, где мужчине грозит пожизненное. Об этом сообщает Lenta.ru.

Шокирующие детали расправы всплыли в ходе расследования Следственного комитета. Все началось еще в январе 2025 года, когда фигурант на пустыре возле села Новый Фриг наткнулся на нарезной пистолет с полным боекомплектом. Вместо того чтобы сдать находку, мужчина присвоил оружие, спрятал дома и регулярно носил с собой — по версии следствия, без всякой видимой цели, просто на всякий случай.

Роковой день настал 28 сентября. В Дербенте между ним и потерпевшим вспыхнул конфликт на бытовой почве. Перепалка мгновенно переросла в смертельную развязку: обвиняемый выхватил тот самый пистолет и выстрелил оппоненту прямо в голову. Ранение, как позже констатировали эксперты, оказалось абсолютно несовместимым с жизнью — мужчина скончался на месте.



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