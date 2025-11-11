«Мерзкий треш»: Яна Поплавская в шоке от мастурбирующего Диброва

Коллеги Дмитрия Диброва отреагировали на скандальное видео, на котором телеведущего заметили мастурбирующим в Москве.

В интервью интернет-изданию «Абзац» актриса Яна Поплавская резко осудила поведение телеведущего, охарактеризовав его действия как «мерзкий треш».

«Самое страшное, что у него пять детей, трое из них пойдут в школу, чудовищно, когда дети стыдятся своих отцов», — сказала актриса.

Поплавская провела параллель между поступком Диброва и скандальными выходками актера Алексея Панина*, который часто попадал в сексуальные скандалы и не скрывал свои увлечения.

Актриса призналась, что испытала шок и недоумение, поскольку давно знает Дмитрия и ранее поддерживала его в сложные жизненные периоды.

Накануне в Сети появилось видео, на котором Дибров выходил со своей спутницей из автомобиля с расстегнутой ширинкой и торчащим половым органом. Инцидент произошел возле места проведения тематической вечеринки «Город грехов» в Москве.

Ранее телеведущий Дмитрий Дибров наорал на журналистку из-за вопроса о любовницах.

*Министерством юстиции РФ признан иностранным агентом; Росфинмониторингом внесен в список террористов и экстремистов.