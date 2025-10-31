«Съели?! Я на вас еще в суд подам»: эмоциональная реакция Диброва на один вопрос шокировала людей

Во время общения с прессой на гастрономическом спектакле, где Дибров рассказывал о любви к японской кухне и жареной картошке, которую готовила его экс-супруга Полина, одна из тележурналисток задала неожиданный вопрос: «А, может, вам любовница делала». Эта реплика стала последней каплей для ведущего, который ранее уже комментировал слухи о намерении отобрать у бывшей жены фамилию.

«А вы откуда берете такую информацию? Почему вы говорите, что они у меня есть? Вы врете? Зачем вы это делаете: вам больше сказать нечего? Вы больше не можете ничего производить? - Только врать? А вы врете: у меня нет любовниц! Съели?! Подождите, я еще на вас в суд подам», — бросил в лицо корреспондентке разгневанный телеведущий.

Вероятно, для Диброва, который ранее подчеркивал, что ни разу не выливал грязи на экс-супругу в СМИ, вопрос о любовницах оказался той точкой, где заканчивается терпение. Ранее он отвечал на ряд слухов. Например, опровергал, что лишит Полину фамилии или бизнеса.

Ранее стало известно о планах Дибровой и Товстика сыграть свадьбу.