Месси допустил, что может не сыграть на чемпионате мира 2026 года

Суперзвезда сборной Аргентины Лионель Месси заявил, что еще не принял окончательного участия в чемпионате мира 2026 года.

Об этом 38-летний нападающий сказал после матча со сборной Венесуэлы (3:0), в котором он сделал дубль.

«Я должен быть честен с самим собой. Если мне будет тяжело, я предпочту не играть. Девять месяцев — это много. Мы завершаем сезон в конце года, и после предсезонки я посмотрю, как я себя буду чувствовать. Иногда я чувствую себя хорошо, а иногда не очень. У меня нет окончательного решения. Я полон надежд и желания и иду шаг за шагом», — пояснил Месси.

Лионель Месси принимал участие в пяти чемпионатах мира. В 2022 году он выиграл титул со сборной Аргентины и был признан лучшим игроком турнира.

