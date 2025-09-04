Месси пригрозил аргентинскому игроку «Сиэтла», что того не будут вызывать в национальную сборную

Бывший игрок клубов МЛС Алан Гордон в подкасте Major League Journeyman рассказал о деталях стычки между игроками «Интер Майами» и «Сиэтл Саундерс» после финала Кубка лиг.

«Интер» уступил со счетом 0:3, а после финального свистка началась массовая потасовка. Капитан «Интера» Лионель Месси непосредственно в стычке участия не принимал, но, как рассказал Гордон, у него возник конфликт с соотечественником Педро де ла Вегой из «Сиэтла». В частности, Месси сказал де ла Веге, что тот никогда не будет вызываться в национальную сборную Аргентины, пока сам Лео за нее выступает.

Для де ла Веги, вероятно, это не самая страшная угроза, поскольку 24-летний полузащитник за основную команду Аргентины не играл и лишь провел два матча за молодежную сборную.

Напомним, во время потасовки знаменитый нападающий «Интер Майами» Луис Суарес плюнул в представителя тренерского штаба «Сиэтла».