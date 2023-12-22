Международная федерация сняла ограничения на цвет купальников российских гимнасток

Международная федерация гимнастики (FIG) сняла ограничения по форме для российских и белорусских спортсменов, которым разрешено выступать в соревнованиях под эгидой организации в нейтральном статусе.

В июле FIG сообщила о допуске россиян и белорусов в нейтральном статусе. Одним из условий допуска было использование только однотонной формы, причем ограничения касались даже представительниц художественной гимнастики с их обычно яркими купальниками.

В Олимпийском комитете России такое решение назвали «одой сегрегации», поскольку у «художниц» цвет и дизайн купальников является отдельным искусством, а восприятие целостного образа спортсменок влияет на судейские оценки.

Допущенным к соревнованиям российским и белорусским спортсменкам все же придется согласовывать с федерацией свои костюмы. Национальная символика по-прежнему не допускается.