Международный фестиваль современной этнической культуры пройдет в подмосковном Красногорске

Примечательно, что череда событий, посвященных фестивальным дням, начнется уже завтра. В «Музее- заповеднике „Архангельское“ состоится торжественное открытие блока „Творческий“ Россотрудничества с участием делегатов программы „Новое поколение“.

Основные фестивальные дни пройдут 9 и 10 августа в Красногорске при поддержке Министерства культуры РФ, Правительства Московской области, Министерства информации и молодежной политики Московской области и администрации городского округа Красногорск.

Ожидается, что участниками фестиваля станут музыканты и художники из 23 регионов России. В числе зарубежных участников Красногорск посетят представители из Замбии, Индии, Китая, Ливана, участники из стран СНГ — республик Абхазия и Беларусь, Азербайджана, Армении, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Таджикистана, Узбекистана.

«Этой весной мы принимали у себя в гостях иностранные делегации из почти 30 стран со всех уголков планеты в рамках региональной программы Всемирного фестиваля молодежи. И вот Подмосковье снова становится крупной международной площадкой, где молодые и талантливые ребята в атмосфере свободного творчества расскажут об этнических традициях народов России, стран БРИКС и СНГ», — отметила министр информации и молодежной политики региона Екатерина Швелидзе.

Завершится фестиваль гала-концертом под открытым небом с участием финалистов конкурса этнической песни «RUS_ФОЛК» и известных артистов, где определятся два главных победителя. Призовой фонд — сертификат на создание, продвижение песни и сертификат на участие в Международном проекте «Слово о русском сердце».

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