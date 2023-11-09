Международный турнир и «Кубок Сенежа» впервые прошли в подмосковном Солнечногорске

Подмосковные спортсмены смогли завоевать четыре медали на международных соревнованиях и «Кубке Сенежа» по стрельбе из арбалета. Об этом рассказали в пресс-службе регионального Министерства физической культуры и спорта.

Отмечается, что сильнейших определяли среди двадцати семи спортсменов из одиннадцати стран мира. Награды турнира были разыграны в дисциплинах полевого арбалета с дистанции 18 метров 60 и 120 выстрелов.

Так, Алексей Боденко стал серебряным призером сразу в двух дисциплинах — 60 и 120 выстрелов на международном турнире и 60 выстрелов на «Кубке Сенежа», а Алина Сорокина завоевала бронзу Кубка среди женщин в дисциплине 60 выстрелов.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в подмосковном реабилитационном центре «Ясенки» провели реконструкцию.