Михаил Хайкин: восемь новых катков обустроят в Подмосковье в этом году
Фото: [Антон Чернов/Подмосковье сегодня]
Восемь новых катков появятся сразу в нескольких городских округах региона. Об этом губернатору Московской области Андрею Воробьеву рассказал министр благоустройства региона Михаил Хайкин во время совещания с руководящим составом правительства и главами муниципалитетов.
«По вашему поручению (обращение к губернатору Московской области Андрей Воробьев — Прим. ред.) мы продолжаем установку новых катков. У нас восемь катков в этом году запланировано. Это в Пушкино, Наро-Фоминске, Балашихе, Истре, Коломне, Сергиевом-Посаде, Одинцове, а также в Богородском городском округе», — подчеркнул Хайкин.
Он отметил, что для каждого объекта существуют четкие правила работы — прокат инвентаря, теплые раздевалки, онлайн сервисы. Обязательны также праздничное музыкальное сопровождение и иллюминация.
«Что касается лыжни, она должна быть подготовлена к классическому ходу и коньку. Также должны быть готовы фудтраки и тележки с горячими напитками во всех точках», — резюмировал Хайкин.