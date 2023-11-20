Михаил Хайкин: восемь новых катков обустроят в Подмосковье в этом году

«По вашему поручению (обращение к губернатору Московской области Андрей Воробьев — Прим. ред.) мы продолжаем установку новых катков. У нас восемь катков в этом году запланировано. Это в Пушкино, Наро-Фоминске, Балашихе, Истре, Коломне, Сергиевом-Посаде, Одинцове, а также в Богородском городском округе», — подчеркнул Хайкин.