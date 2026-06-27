Ситуация с электроснабжением в Крыму постепенно налаживается

Более 500 специалистов «Крымэнерго» продолжают восстанавливать электроснабжение на полуострове, сообщил телеканал «Вести Крым». Министр топлива и энергетики Крыма Владимир Воронкин заявил, что в ближайшие дни возможны временные ограничения подачи электроэнергии. Это связано со строительством дополнительных цепей связи и монтажом оборудования, необходимого для стабильного энергоснабжения в будущем.

Период отключений, по словам министра, может составить от двух до пяти часов. Энергетики работают в усиленном режиме, чтобы минимизировать неудобства для жителей и завершить работы в кратчайшие сроки.

В Севастополе подачу электричества уже начали восстанавливать поэтапно. Губернатор Михаил Развожаев сообщил, что свет возвращают по мере появления свободного лимита мощности. Электроснабжение появилось на нескольких улицах, а также в районе Фиолента, Инкермане, селе Хмельницкое, поселке Октябрь и селе Штурмовое.

По словам Развожаева, работы задерживались из-за воздушной тревоги — в такие моменты специалисты приостанавливали деятельность ради безопасности. Ночью удалось подключить к электричеству большую часть города и восстановить работу социальных объектов.

Он добавил, что утром был введен временный режим ограничения электроснабжения, чтобы снизить нагрузку на систему и предотвратить аварии. Ситуация остается на контроле, все службы продолжают работать в штатном режиме.

Ранее в АТОР раскрыли количество туристов, отдыхающих на полуострове.