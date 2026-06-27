Фандера и Янковский расстались после 35 лет брака

58-летняя актриса Оксана Фандера и 57-летний актер Филипп Янковский, которые считались одной из самых крепких пар в российском кинематографе, расстались. Как сообщает KP.RU, супруги живут отдельно уже несколько лет. Причины разрыва не раскрываются.

Свадьба Фандеры и Янковского состоялась в 1990 году. Несколько дней назад пара могла бы отметить 36-ю годовщину брака. За эти годы они воспитали двоих детей — дочь Елизавету и сына Ивана. Оба пошли по стопам родителей и тоже стали актерами.

Несмотря на долгую совместную жизнь, Оксана и Филипп редко говорили о личной жизни на публике и всегда старались сохранять образ гармоничной семьи.

По информации источников, расставание прошло спокойно, без скандалов и громких заявлений. Никто из бывших супругов не выносил сор из избы и не обвинял друг друга в изменах или предательстве.

Известно, что Фандера уже несколько лет живет в Грузии. Актриса редко снимается в кино. Янковский же продолжает жить в России, принимая участие в различных проектах.

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