ФНС заблокировала счета Анны Хилькевич

Федеральная налоговая служба (ФНС) заблокировала счета звезды «Универа» Анны Хилькевич и заморозила операции ее компании, сообщает KP.RU со ссылкой на телеграм-канал SHOT. Причиной стал долг в 26 тысяч рублей.

Как выяснилось, компания, зарегистрированная актрисой в 2019 году, ни разу за семь лет не подала финансовую отчетность. Основной вид деятельности фирмы — производство кинофильмов и телепередач. Это единственная компания, которая числится за Хилькевич. По итогам 2025 года организация ушла в убыток на 95 тысяч рублей.

Стоит отметить, что счета бизнеса актрисы уже блокировали ранее — тогда долг составлял 2 016 рублей.

Как отмечает SHOT, раньше была информация о том, что что Хилькевич владеет детским садом «Культура детства», открывшимся в 2023 году. Однако, по данным телеграм-канала, учреждение работает через стороннее индивидуальное предпринимательство и к актрисе отношения не имеет.

Ранее сообщалось, что задолженность Оксаны Самойловой перед налоговой достигла 4 млн рублей.