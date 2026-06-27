Почему потепление океана всего на 1,5 градуса привело к катастрофе — 98% экосистем под угрозой

Ученые из Университета науки и технологий имени короля Абдаллы (KAUST) пришли к тревожным выводам: потепление океана, превысившее порог в 1,5 градуса Цельсия, уже привело к массовым нарушениям в морских экосистемах по всему миру, пишет интернет-портал Science XXI.

Исследователи проанализировали 201 событие экологического воздействия. Среди них — обесцвечивание коралловых рифов, токсичные цветения водорослей, массовая гибель морских видов и серьезный ущерб для рыболовства. Данные собирали из научных работ, программ мониторинга и сообщений в СМИ на 17 языках.

Ключевой вывод — 98% всех негативных последствий связаны с аномально высокой температурой воды. Причем нарушения фиксировались не только летом, но и в другие сезоны. Ведущий автор исследования Шеннон Кляйн отметила, что системы мониторинга могут попросту не замечать риски вне традиционных периодов жары. Кроме того, на экосистемы серьезно влияют крупные штормы и другие экстремальные погодные явления.

Авторы подчеркивают, что их работа — лишь оперативная оценка, которую предстоит подтвердить. Однако они надеются, что эти данные помогут внедрить круглогодичный морской мониторинг и усовершенствовать системы охраны окружающей среды.

Особое внимание в исследовании уделено Красному морю. Старший автор исследования Карлос Дуарте заявил, что результаты особенно актуальны для этого региона, где климатические изменения уже заметно сказываются на местной флоре и фауне. Ученые призывают к немедленным действиям по снижению нагрузки на океан и усилению наблюдения за его состоянием.

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