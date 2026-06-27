Никита Михалков вывел формулу русского человека

Известный российский режиссер и актер Никита Михалков на Петербургском международном юридическом форуме (ПМЮФ) выступил с необычной инициативой. В заключительный день форума на сессии «Бесогон и право 3.0» он представил авторскую формулу определения русского человека, пишет LIFE.

При этом Никита Сергеевич заранее предупредил, что в его формуле есть одно неприличное слово, которое он не станет произносить вслух, но предложил слушателям догадаться самостоятельно. Суть формулы оказалась простой и одновременно глубокой.

«Русским может быть только тот, у кого чего-нибудь нет. Но не так „нет“, чтобы обязательно это было. А нет — и черт с ним!» — заявил режиссер со сцены.

По его мнению, ключевая черта русского человека заключается в особом отношении к отсутствию чего-либо. Слушатели отреагировали на это высказывание аплодисментами.

В своей речи Михалков также затронул тему информационной войны. Он предупредил об угрозе, которая нависла над россиянами в цифровом пространстве. Режиссер отметил, что нынешняя ситуация превзошла даже самые мрачные прогнозы, хотя он предостерегал об этом еще 10 лет назад.

Ранее актер Владимир Машков предложил защитить литературные произведения от релокантов.