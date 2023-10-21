Минспорта Подмосковья подписало соглашение о сотрудничестве с Федерацией гонок дронов

Министерство физической культуры и спорта Московской области заключило соглашения о сотрудничестве и взаимодействии с Федерацией гонок дронов (беспилотных воздушных судов) России, а также со Всероссийским физкультурно-спортивным обществом «Трудовые резервы.

Отмечается, что подписание документов состоялось в ходе XI международного форума «Россия – спортивная держава», который проходит в Перми. В тексте соглашения между подмосковным Минспортом и Федерацией гонок дронов отмечается, что сотрудничество сторон подразумевает совместную работу в решении задач по развитию и популяризации вида спорта «гонки дронов» среди школьников, студентов и молодежи на территории Московской области.

«Хотел бы поблагодарить Московскую область за это подписание. У нас очень молодая федерация, будем сотрудничать, развивать. Знаю, что найдем общие точки интереса. Уверен, что для Московской области это будет хороший и очень интересный новый вид спорта», – прокомментировал подписание соглашений президент Федерации гонок дронов России Илья Галаев.

В документе соглашения между спортивным обществом «Трудовые резервы» и региональным министерством спорта говорится, что стороны обязуются предпринимать совместные действия по решению задачи популяризации и развития физкультурно-оздоровительной и спортивной работы среди трудящегося населения Московской области – сотрудников предприятий региона, а также членов их семей.