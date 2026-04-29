В Подмосковье подали более 3 тыс. онлайн-заявок на согласование перепланировки
Более 3 тыс. онлайн-заявок на согласование перепланировки подали в Подмосковье
С начала 2026 года в Подмосковье подали более 3 тысяч заявлений на согласование переустройства или перепланировки помещения, сделать это можно через региональный портал госуслуг. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.
Услугу можно найти в разделе «Жилье» — «Другое», она доступна для собственников квартир, нежилых помещений или наниматели жилого помещения по договору социального найма. Для подачи заявки нужно авторизоваться на портале через ЕСИА, заполнить онлайн-форму и прикрепить необходимые документы. Услуга предоставляется бесплатно.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о развитии ИИ-проектов в Подмосковье.