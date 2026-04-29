Шесть подмосковных компаний из Домодедова, Мытищ, Серпухова, Электрогорска и Дубны стали участниками 30‑й юбилейной международной выставки «Здравоохранение — TIHE 2026», которая открылась накануне в Ташкенте, этому способствовало содействие областного Фонда поддержки внешнеэкономической деятельности (Фонда поддержки ВЭД МО). Об этом сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Среди подмосковных участников — фармацевтическая компания ООО «Инитиум‑Фарм», разработчик и производитель медтехники ООО «Мед ТеКо», производитель медицинского оборудования ООО «ДС.Мед». Кроме того, ими стали поставщик ортопедической и медицинской продукции ООО «МЕТИЗ ОРТОПЕДИЯ», экспортер медицинских изделий ИП Соловьева Т.В. и ООО МЛТ — разработчик и производитель медицинских изделий. На выставке представляют передовое медицинское оборудование, проходят научно‑практические семинары и презентации.

Компании смогут расширить круг деловых контактов, представить свою продукцию потенциальным партнерам, укрепить экспортные позиции. В 2026 году мероприятие собрало более 300 компаний из 26 стран.

Напомним, что поддержку бизнесу в регионе оказывают в рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт».

