Екатерина Шкуро решилась на смелый шаг после расставания с мужем

Российская актриса, резидент Comedy Club Екатерина Шкуро объявила о начале нового жизненного этапа после расставания с хоккеистом Дмитрием Козловым, пишет The Voice. Пара прекратила отношения в начале января текущего года: артистка призналась, что супруг собрал свои вещи и съехал. Точной причины распада семьи она не назвала, но сообщила, что за пять лет отношения натерпелась многого.

Несмотря на наличие двоих маленьких детей — трехлетней дочери полуторагодовалого сына Амура — Шкуро приняла решение не поддаваться унынию и сосредоточиться на собственной реализации и воспитании наследников.

Вместо затяжной депрессии Екатерина выбрала путь активных перемен: первым делом знаменитость решила обновить свой внешний вид. Результатами преображения она поделилась с поклонниками в социальных сетях. Актриса опубликовала серию кадров, сделанных в домашней обстановке. На снимках Екатерина позирует в уютной розовой футболке и свободных брюках, демонстрируя подтянутую фигуру.

Главной интригой публикации стал вопрос к подписчикам о том, заметили ли они изменения в ее образе. Самые внимательные зрители быстро обнаружили новую деталь — аккуратный пирсинг на животе. Артистка проколола пупок, украсив его изящной серебристой каплей.

«Настроение: бунтарка», — написала Шкуро.

Поклонники актрисы поддержали ее стремление к переменам. Многие отметили, что после развода Екатерина стала выглядеть более уверенной в себе. Сама артистка подчеркивает, что такие небольшие радости помогают ей сохранять позитивный настрой и двигаться дальше, несмотря на сложности в личной жизни.

