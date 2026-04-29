Сериал «Метод-3» с Хабенским внезапно исчез из онлайн-кинотеатров

Третий сезон популярного детективного сериала «Метод» был полностью удален из библиотек ведущих российских онлайн-кинотеатров, пишет The Voice. Решение затронуло такие крупные площадки, как «Кинопоиск» и «Иви». Основанием для этого стало официальное требование Роскомнадзора. Представители ведомства объяснили, что содержание проекта не соответствует действующему законодательству, так как дискредитирует традиционные духовно-нравственные ценности.

Генеральный продюсер проекта Владимир Маслов выразил разочарование в связи с произошедшим. По его словам, в полученных документах отсутствуют конкретные указания на то, какие именно сцены или сюжетные линии нарушают нормы. Маслов подчеркнул, что «Метод» всегда позиционировался как жесткое жанровое кино с возрастным ограничением 18+. Авторы настаивают, что сериал исследует психологию преступников, а не занимается их оправданием или популяризацией.

Создатели сериала обращают внимание на то, что третий сезон принципиально не отличается от первых двух частей, которые ранее успешно транслировались на федеральном телевидении. Маслов отметил, что подобные запреты ставят под удар саму возможность существования жанрового кино в стране.

Авторы «Метода-3» направили официальный запрос в надзорное ведомство для получения детальных разъяснений. Продюсер поблагодарил всю творческую команду и преданных зрителей за поддержку проекта.

Напомним, в продолжении триллера к своим ролям вернулись Константин Хабенский и Паулина Андреева, а режиссером вновь выступил Юрий Быков. Сам Хабенский ранее называл третью часть самой сильной в истории сериала.

