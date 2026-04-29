Лариса Долина не вышла на подиум модного показала в Москве: директор певицы дал первый комментарий

Народная артистка России Лариса Долина не смогла принять участие в запланированном модном показе «Новая эра» в Москве из-за резкого ухудшения самочувствия, сообщает The Voice со ссылкой на телеграм-канал Mash.

По данным источника, причиной недомогания певицы стала нестабильная погода, которая спровоцировала сильные боли в спине, отдающие в ногу. Звезде пришлось вызвать бригаду скорой помощи для купирования болевого синдрома. Коллеги по сцене, в частности Алена Апина, отметили, что заменить артистку такого уровня на светском мероприятии просто невозможно.

При это директор Долиной Сергей Пудовкин подтвердил факт обращения к медикам, но поспешил успокоить поклонников. Он заявил, что сейчас состояние Ларисы Александровны стабильное и опасений не вызывает. Несмотря на инцидент, певица не намерена отменять запланированное на 29 апреля выступление в Москве, где она должна представить программу с джазовыми композициями.

«Состояние Ларисы Долиной хорошее, но в такую погоду нам всем нужна медицинская помощь. Большинству, особенно журналистом, психологическая. Если серьезно, то все нормально. Спасибо за беспокойство», — отметил представитель звезды.

В окружении Долиной добавили, что артистка крайне ответственно относится к своим обязательствам перед зрителями.

Ранее 70-летняя певица Лариса Долина заявила, что больше не хочет выходить замуж.