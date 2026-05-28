Мизулина отсудила у Лебедева 300 тысяч и отправила деньги на СВО

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина получила причитающуюся ей по суду компенсацию с дизайнера Артемия Лебедева, сообщает The Voice. Сумма составила 300 тысяч рублей, но тратить эти деньги на себя Мизулина не стала: она перечислила их в Общероссийский народный фронт. Назначение средств — поддержка бойцов, участвующих в специальной военной операции (СВО).

Конфликт между Мизулиной и Лебедевым разгорелся в августе 2024 года. Тогда дизайнер дал интервью блогеру Юрию Дудю*. В беседе Лебедев назвал деятельность Мизулиной «инфотерроризмом» и нецензурно исказил ее фамилию. Позже Лебедев принес извинения, но Мизулина решила довести дело до суда.

Лефортовский суд Москвы встал на сторону истца. Суд признал, что слова Лебедева не соответствуют действительности и порочат честь и достоинство Мизулиной. Постановили удалить оскорбительные фрагменты из видео, а также взыскать компенсацию. С Лебедева — 300 тысяч рублей, с Дудя — 200 тысяч рублей плюс 77 тысяч рублей за проведение лингвистической экспертизы.

Интересно, что изначально Мизулина требовала с Лебедева 10 млн рублей, но суд счел эту сумму завышенной и удовлетворил иск лишь частично. Теперь же взысканные деньги пойдут на помощь фронту. Сама Мизулина подчеркнула, что это принципиальное решение.

*Министерством юстиции РФ признан иностранным агентом.