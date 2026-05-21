«Хранительница очага»: SHAMAN рассказал о семейной жизни с Мизулиной

Российский певец Ярослав Дронов, более известный как SHAMAN, и глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина, судя по всему, решили не ограничиваться рабочими отношениями. Пара официально заявила о своих чувствах еще 9 марта — прямо на концерте певца. А спустя полгода, в День народного единства, они тихо и скромно расписались в Донецке.

Пышных торжеств не было, лишь узкий круг своих и форма цвета хаки вместо традиционного свадебного наряда. Общая стоимость облачений жениха и невесты составила 317 тысяч рублей.

Как пишет Teleprogramma.org, знакомство будущих супругов произошло в 2023 году, когда их свели общие патриотические проекты. SHAMAN не скрывает, что восхищается работой Мизулиной в Лиге безопасного интернета.

Более, отметил артист, Екатерина полностью соответствует его представлению об идеальной жене.

«Она заботливая, хозяйственная, умная и красивая. Создает уют в доме», — признался певец.

Он отметил, что предпочитает спокойных женщин, потому что на работе и так полон кипучей энергии, п дома ему нужна «тихая гавань».

Мизулина после замужества не оставила работу и общественную деятельность, а певец продолжает гастролировать по России. Супруги не видят смысла в пышных торжествах, предпочитая семейное счастье без лишних камер.

