«От попсы до скрима»: Юлия Савичева шокировала фанатов рок-экспериментом и нижним бельем

39-летняя певица Юлия Савичева, которую поклонники привыкли видеть в образе нежной поп-исполнительницы, устроила настоящий переворот в своем творчестве. На концерте в турецком Кемера она предстала перед публикой в новом амплуа — с тяжелым рок-звучанием и экстремальными вокальными техниками, сообщает The Voice.

Артистка исполнила одну из композиций с использованием скрима, чем вызвала бурную реакцию поклонников.

Фрагмент выступления Савичева опубликовала в своем личном блоге. На кадрах она появляется в короткой белой юбке и топе, а во время эмоционального исполнения из-под юбки становится видно нижнее белье. Певица, однако, не стала удалять видео и сама поделилась им с подписчиками, сопроводив вопросом: «Кемер, как вам мой скрим?».

Фото: [ скриншот видео ]

Ответы не заставили себя ждать. Поклонники разделились: одни восхитились смелостью эксперимента, другие отметили, что их удивил не столько сценический образ, сколько сам факт, что Савичева решилась на такие кардинальные перемены.

Многие комментаторы сравнили артистку с Глюкозой, которая в последние годы тоже изменила свой публичный имидж и подход к музыке.

Ранее певица Юлия Савичева показала редкое фото дочери, живущей в Европе.