«Мне страшно ложиться под наркоз»: солистка t.A.T.u. Лена Катина категорически против пластических операций

Лена Катина, известная миллионам поклонников как одна из солисток легендарной группы t.A.T.u., в последнее время редко радует публику откровениями о личной жизни, зато ее мнение по поводу пластических операций неожиданно стало поводом для обсуждения.

В недавнем интервью 41-летняя певица заявила, что категорически против любого хирургического вмешательства в свою внешность, и объяснила, почему даже не рассматривает возможность «подправить» то, что не устраивает других. Ее слова приводит «Пятый канал».

«Мне очень страшно, я не хочу оперироваться. Не хочу лежать под наркозом и потом выходить из него... У меня была по здоровью операция, связанная с наркозом, поэтому нет. Я, честно говоря, считаю, что чем меньше их в жизни, тем лучше», — сказала Катина.

Много лет назад, когда певице было всего 20 лет, она пережила операцию по удалению желчного пузыря. Тот опыт, по ее словам, навсегда отбил желание ложиться под нож без крайней необходимости, а тем более ради эстетических целей.

Кстати, это не единственное громкое заявление Лены за последнее время. Ранее она вступилась за рэпера Егора Крида, который попал в скандальную ситуацию на своем концерте в Краснодаре. Певица призвала публику быть терпимее и не осуждать артиста за его эмоциональную реакцию.

