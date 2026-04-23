Поездка с привкусом соблазна: таксист из Балашихи предлагает пассажирам клубничку

В микрорайоне Новое Измайлово в Балашихе таксисты освоили новую бизнес-модель, узнал REGIONS . Один из водителей в паузах между поездками открывает прямо в багажнике своей машины сезонную торговлю свежей клубникой. Местные жители спорят: это предприимчивость или нарушение всех мыслимых санитарных норм.

необычном предпринимателе рассказал телеграм-канал «Балашиха Рулит». На фотографиях, сделанных очевидцами, видно: капот закрыт, а вот задняя дверь поднята, и оттуда торжат ягодами. Клубника лежит в открытых лотках в какой-то паре метров от асфальта. Машины проезжают мимо, поднимая пыль и выхлопные газы — все это оседает на товаре.

Судя по комментариям горожан, этот мобильный рынок работает в районе не первый сезон.

«Такси, два в одном: и отвезет, и клубникой накормит. Каждый год на том же месте. Может, хотя бы кто-то уже проверит у него документы? О качестве и сохранности товара там явно никто не заботится», — делятся возмущенные очевидцы.

За разъяснением корреспонденты обратились к эксперту в правовой сфере Гульназ Измайловой. Юрист напомнила: уличная продажа с машин или лотков разрешена только при соблюдении трех условий. Продавец обязан быть зарегистрирован как индивидуальный предприниматель или юридическое лицо. У него должен быть договор аренды с владельцем места. И на каждый товар — сертификат качества. Исключение — только официальные ярмарки.

Покупатель вправе попросить у такого продавца два документа: договор аренды торговой площади и сертификат на ягоды. В сертификате указаны состав, срок годности и происхождение товара.

Но даже если водитель-торговец предъявит все бумаги, Измайлова советует трижды подумать перед покупкой. Из багажника невозможно проконтролировать, как перевозилась клубника. Соблюдался ли температурный режим. Не лежала ли ягода под солнцем несколько часов. Для скоропортящегося продукта это критично.

Если человек все же купил некачественный товар, жалобу принимают на официальном сайте Роспотребнадзора. Если же торговля идет в неположенном месте и без разрешений — это уже повод обратиться в полицию или местную администрацию. Там проверят, не занимается ли водитель незаконным предпринимательством. Пока же «клубничное такси» продолжает работать, а его пассажиры рискуют получить вместе с ягодой букет из бактерий и дорожной пыли.

