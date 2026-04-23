Вдова Караченцова вступилась за старшего сына Плющенко после его интервью

Семейный скандал, разгоревшийся вокруг олимпийского чемпиона Евгения Плющенко и его старшего сына от первого брака Егора Ермака, получил новое развитие. 23-летний молодой человек накануне дал интервью, в котором заявил, что Плющенко годами игнорировал его, а те редкие встречи, которые происходили, сводились к попыткам «купить» его внимание с помощью подарков и денег. Егор подчеркнул, что настоящей отцовской поддержки и любви он не чувствовал и что эта боль копилась в нем долгие годы.

Более того, Ермак намекнул, что у него имеется компромат на отца, который он готов обнародовать, если травля его семьи продолжится.

Неожиданно на сторону молодого человека встала народная артистка РФ Людмила Поргина, вдова Николая Караченцова. В интервью Teleprogramma.org она заявила, что прекрасно понимает Егора, потому что сама пережила потерю близких и знает, что такое настоящая боль.

«Если бы это накопилось, понимаете, может, у него нет какой-то защиты, как отца — спина, защита, помощь. Поэтому он от обиды, что так все сложилось в его жизни, высказал эти претензии», — отметила актриса.

По мнению Поргиной, Егор не стремится к хайпу или легким деньгам — он просто высказал то, что накипело, и ему было настолько больно, что он не смог промолчать. Актриса призвала не осуждать парня, а попытаться понять его чувства.

Ранее российский продюсер Леонид Дзюник заявил, что разочаровался в Евгении Плющенко после слов его сына.