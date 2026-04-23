«10 млн рублей за чужую работу»: автор ИИ-кавера на песню Шатунова не получил ни копейки за трек
Baza: ИИ-кавер Шатунова Silver Night принес правообладателям 10 млн рублей
Фото: [«Подмосковье сегодня»/Сгенерировано нейросетью]
История, которая началась как вирусный эксперимент, превратилась в громкий скандал с многомиллионными доходами, правовыми спорами и даже уголовным делом. ИИ-кавер на легендарную песню Юрия Шатунова «Седая ночь», исполненный якобы Канье Уэстом, не только покорил интернет, но и принес правообладателям около 10 млн рублей, сообщает Super.ru со ссылкой на телеграм-канал Baza.
Несмотря на это, правообладатель трека — ижевский музыкант, работающий под псевдонимом August Septemberov, — не получил ни копейки.
Как выяснилось, экс-продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин попросту скачал готовую работу креатора и без какого-либо согласования выложил ее на стриминговых сервисах. В качестве композитора он указал себя, а в качестве исполнителей — сторонние проекты.
Результат не заставил себя ждать: трек взлетел на вершину мирового чарта Shazam, а Septemberov, попытавшись связаться с Разиным и договориться, был мгновенно заблокирован. Та же участь постигла и журналистов, которые попробовали прояснить ситуацию.
Сейчас кавер, принесший миллионы, постепенно исчезает с музыкальных площадок, а сам А August Septemberov пытается добиться справедливости в правовом поле. Между тем Разин, против которого возбуждено уголовное дело, находится за пределами России.
Ранее сообщалось, бывший продюсер «Ласкового мая» Андрей Разин исполнил песню «Лето» в манере Юрия Шатунова в ресторане США.