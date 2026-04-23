Строительство детской поликлиники в Дубне: началась выемка грунта

На улице Энтузиастов в Дубне закипела стройка — здесь возводят новую детскую поликлинику ГБУЗ МО «Дубненская больница». Подрядная организация приступила к выемке грунта под устройство котлована. Об этом сообщил министр строительного комплекса Московской области Александр Туровский.

Будущая поликлиника рассчитана на 200 посещений в смену. Проект реализуется в рамках государственной программы Московской области и вписывается в задачи национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».

Как только первый этап возведения объекта будет завершен, строители приступят к монолитным работам. Полное окончание строительства запланировано на 2027 год.

Трехэтажное здание поликлиники будет включать современные кабинеты для приема врачей, блок стоматологической поликлиники, отделение функциональной диагностики, дневной стационар для проведения процедур и наблюдения за пациентами, отделение реабилитации и профилактики.

Особое внимание уделят обустройству прилегающей территории. Вокруг поликлиники создадут комфортную инфраструктуру: организуют удобные подъезды для транспорта и пешеходные дорожки, оборудуют парковку для посетителей, обустроят зоны отдыха и установят детскую площадку.

