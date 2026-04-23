«Камни в почках из гречки и шоколада»: уролог назвал продукты, которые бьют по организму исподтишка

Гречка, шоколад и зеленый перец оказались в черном списке у врачей. Уролог-онколог высшей категории Виген Малхасян назвал продукты, которые могут привести к мочекаменной болезни. Об этом сообщает Lenta.ru.

Специалист пояснил, что чаще всего камни формируются из оксалата кальция. А главные виновники отнюдь не соленые огурцы. По словам врача, избыток соли, животного белка и продуктов с высоким содержанием оксалатов серьезно повышает риск. В списке опасных — черный шоколад, листовые овощи, зеленый перец, свекла, инжир, малина, орехи и даже гречка.

Именно они могут спровоцировать рост концентрации оксалатов, что ведет к образованию кристаллов и, в конечном счете, к камням. Однако паниковать рано. Малхасян подчеркнул: полностью отказываться от этих продуктов не нужно. Урезать их потребление стоит только тем, у кого по лабораторным анализам выявлен повышенный уровень оксалатов.

Остальным же врач советует просто есть больше растительной пищи, снизить количество мяса и соли, а также налегать на творог, кефир — словом, на продукты с кальцием.

