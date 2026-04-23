Ирина Фаевская рассказала, можно ли эвакуировать автомобиль в присутствии владельца

Уполномоченный по правам человека в Московской области Ирина Фаевская разъяснила порядок эвакуации автомобилей и рассказала, можно ли эвакуировать транспортное средство в присутствии владельца. С соответствующим вопросом к ней обратился житель Ступино.

По словам Фаевской, автомобиль могут задержать в случае нарушения правил его эксплуатации или несоблюдения требований, предписанных дорожными знаками, запрещающими остановку или стоянку.

При этом если причина задержания была устранена до начала движения эвакуатора, то задержание автомобиля прекращается прямо на месте в присутствии лица, которое может им управлять.

Таким образом, если водитель вернулся к месту нахождения своего автомобиля до эвакуации, и если он может управлять транспортным средством, то эвакуация авто должна быть прекращена.

Фаевская подчеркнула, что прекращение эвакуации не освобождает водителя от штрафа за допущенное нарушение.

