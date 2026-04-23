Московская область — лидер газовой отрасли: полный триумф региона на чемпионате «Профессионалы»

С 1 по 22 апреля 2026 года на базе Щелковского колледжа прошел финал престижного чемпионата «Профессионалы». Одним из ключевых направлений стала компетенция «Монтаж и эксплуатация газового оборудования», разработанная при активном участии компании «Мособлгаз». Об этом сообщили в Министерстве энергетики Московской области.

Московская область продемонстрировала впечатляющие результаты: представители региона заняли все призовые места в газовых компетенциях, подтвердив статус ведущего кадрового центра отрасли.

Блестящие результаты показали сразу несколько талантливых участников. Максим Овсянников, студент Щелковского колледжа и целевой сотрудник филиала «Восток», одержал победу в основной компетенции. В категории юниоров не было равных школьнику из Фрязина Степану Князеву — он уверенно завоевал 1-е место. В номинации «Обслуживание бытового газового оборудования» лучший результат продемонстрировал студент Владислав Зыков, впечатлив жюри глубиной знаний и отточенностью практических навыков.

География участников чемпионата действительно впечатляет: в состязаниях приняли участие конкурсанты из самых разных уголков страны — от Санкт‐Петербурга до Хабаровского края. Среди регионов‐участников были Татарстан, Башкортостан, Ростовская и Новосибирская области. На этом фоне убедительная победа подмосковных специалистов особенно показательна: она наглядно подтверждает высокий уровень региональной системы профессионального образования и ее ориентацию на актуальные потребности отрасли.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил работу Щелковского колледжа и пообщался со студентами.